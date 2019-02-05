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  • 06.02.2019 02:01
  • Son Güncelleme: 06.02.2019 02:02

... 'da 6 büyüklüğünde

... 'ın İsmayıllı bölgesinde 6 büyüklüğünde meydana geldi. Bakü ve diğer illerde de hissedilen de herhangi bir hasar veya can kaybı yaşanıp yaşanmadığına ilişkin henüz bilgi verilmedi.

Azerbaycan'da 6 büyüklüğünde deprem

Milli İlimler Akademisi Sismik Hizmetler Merkezinden yapılan açıklamada, İsmayıllı bölgesinde yerel saatle 23.31'de 6 büyüklüğünde meydana geldiği bildirildi.

in, başkent Bakü'den 151 kilometre uzakta, 8 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.

Bakü ve diğer illerde de hissedilen depremde herhangi bir hasar veya can kaybı yaşanıp yaşanmadığına ilişkin henüz bilgi verilmedi.

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