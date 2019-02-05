Emre Söğütlü’ye son görev

Belçika'nın Anvers kentinde Cumartesi günü, PKK yandaşı olduğu ifade edilenbar işletmecisi Mehmet Yavuz tarafından silahla vurulan, Emre Söğütlü için cenaze töreni düzenlendi. Söğütlü'nün naaşı, Brüksel'e 40 kilometre mesafede bulunan ve 50 bin Türk'ün yaşadığı Anvers'teki Mehmet Akif Ersoy Camii'ne getirildi. Evli ve bir kız çocuğu babası olan 28 yaşındaki Emre Söğütlü için burada, binlerce gurbetçi ile akrabalarının katıldığı cenaze töreninin ardından, naaşı memleketi Konya'ya gönderildi.
Aynı saldırıda ağır yaralanan Emre Söğütlü'nün kuzeni Ozan Söğütlü'nün ise 3.kez ameliyat olduğu öğrenildi. Bu arada iki kuzeni ve kendisine engel olmak isteyen bir kişiyi de ayağından vurarak "Var mı başka lan" diye bağırarak şarjör değiştirerek, ikinci kez yerde yatan gençlere ateş eden ve polis tarafından yakalanan Kürt Memo lakaplı Mehmet Yavuz'un, suçu oğlunun üzerine alması için baskı yaptığı öğrenildi.
Katil Mehmet Yavuz
MEVLÜT YÜKSEL / TAKVİM
Aynı saldırıda ağır yaralanan Emre Söğütlü'nün kuzeni Ozan Söğütlü'nün ise 3.kez ameliyat olduğu öğrenildi. Bu arada iki kuzeni ve kendisine engel olmak isteyen bir kişiyi de ayağından vurarak "Var mı başka lan" diye bağırarak şarjör değiştirerek, ikinci kez yerde yatan gençlere ateş eden ve polis tarafından yakalanan Kürt Memo lakaplı Mehmet Yavuz'un, suçu oğlunun üzerine alması için baskı yaptığı öğrenildi.
Katil Mehmet Yavuz
MEVLÜT YÜKSEL / TAKVİM
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