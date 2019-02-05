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'nın 'da katlettiği Söğütlü’ye son görev

’da yandaşı tarafından öldürülen Türk genci Sögütlü için cenaze töreni düzenlendi.

Emre Söğütlü’ye son görev
Belçika'nın Anvers kentinde Cumartesi günü, yandaşı olduğu ifade edilenbar işletmecisi tarafından silahla vurulan, Söğütlü için cenaze töreni düzenlendi. Söğütlü'nün naaşı, 'e 40 kilometre mesafede bulunan ve 50 bin Türk'ün yaşadığı Anvers'teki Camii'ne getirildi. Evli ve bir kız çocuğu babası olan 28 yaşındaki Emre Söğütlü için burada, binlerce gurbetçi ile akrabalarının katıldığı cenaze töreninin ardından, naaşı memleketi 'ya gönderildi.



Aynı saldırıda ağır yaralanan Emre Söğütlü'nün kuzeni Ozan Söğütlü'nün ise 3.kez ameliyat olduğu öğrenildi. Bu arada iki kuzeni ve kendisine engel olmak isteyen bir kişiyi de ayağından vurarak "Var mı başka lan" diye bağırarak şarjör değiştirerek, ikinci kez yerde yatan gençlere ateş eden ve polis tarafından yakalanan Kürt Memo lakaplı Mehmet Yavuz'un, suçu oğlunun üzerine alması için baskı yaptığı öğrenildi.




Katil Mehmet Yavuz

MEVLÜT YÜKSEL / TAKVİM

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