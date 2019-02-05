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  • 05.02.2019 08:33

'te paniği! Ölü ve yaralılar var

'nın başkenti 'te bir binada çıkan da 7 kişi hayatını kaybetti, en az 27 kişi de yaralandı.

Paris'te yangın paniği!

'nın başkenti 'te 8 katlı bir binada çıktı. Yangın sebebiyle en az 7 kişi yaşamını yitirdi ve 28 kişi yaralandı.

Olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Yetkililer yangın felaketi sebebiyle ölü sayısının artabileceğini, yedi ve sekizinci katta yangının söndürülemediğini söyledi.

Toplamda 200 itfaiye görevlisi yangına müdahale ediyor. Yangın çıkan binanın yakınlarındaki bina ve iş yerleri de boşaltıldı.

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