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  • 05.02.2019 13:34
  • Son Güncelleme: 05.02.2019 13:35

, 'de düzenlenen ilk ayini yönetti

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı , ilk kez Körfez ülkelerinden Birleşik Arap Emirlikleri'nin () başkenti 'deki Zayed Sports City Stadı'nda düzenlenen ayini yönetti.

Tarihte bir ilk

Arap basınında, 'un, Zayed Sports City Stadı'nda onbinlerce kişinin katılımıyla düzenlenen ayini yönettiğini gösteren görüntüler yayınlandı.

resmi haber ajansı WAM'ın dünkü haberinde, Papa Franciscus'un, Zayed Sports City Stadı'nda düzenleyeceği ayine dünyanın farklı yerlerinden 135 binden fazla kişinin katılacağı belirtilmişti.

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ın daveti üzerine ilk kez Körfez ülkelerinden biri olan BAE'nin başkenti Abu Dabi'ye önceki gün gelmişti.

Ayin, dünya tarihinde bir Papa'nın Arap Yarımadası'nda düzenlediği ilk ayin olarak da kayıtlara geçti.

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