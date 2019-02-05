Orta Amerika ülkelerinden El Salvador'da yapılan devlet başkanlığı seçiminin ilk turunda Osmanlı torunu Nayib Bukele en fazla oyu alan isim oldu. Ataları Filistin topraklarından Osmanlı pasaportu ile El Salvador'a göçen Bukele oyların yüzde 25.5'ini aldı.
- Dünya
- 05.02.2019
- Gazete
Osmanlı torunu Nayib Bukele ilk turda başkan
- Emiliano Sala'yı taşıyan uçağın enkazı bulundu
- Rusya'dan flaş ABD açıklaması: Bu saatten sonra....
- "Trump günün yüzde 60'ını kendine ayırıyor"
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.