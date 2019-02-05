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  • 05.02.2019 20:26
  • Son Güncelleme: 05.02.2019 20:29

Son dakika... 'da bomba alarmı! 30 bin kişi tahliye edildi

Son dakika... 'nın başkenti 'da, bazı alışveriş merkezleri, okullar, üniversiteler, hastaneler ve kamu kurumlarına yönelik bomba ihbarları nedeniyle 30 binden fazla kişi tahliye edildi. Çevrede geniş güvenlik önlemleri alındı.

Moskova'da bomba alarmı! 30 bin kişi tahliye edildi

Rus haber ajanslarının emniyet kaynaklarına dayandırarak verdiği habere göre, şehir merkezinde aralarında alışveriş merkezleri, okullar, üniversiteler, hastaneler ve bazı kamu kurumlarının da bulunduğu 130'dan fazla binaya yönelik bombalı saldırı düzenleneceği ihbarı yapıldı.

Elektronik posta yoluyla yapılan ihbarın ardından binalarda bulunan 30 binden fazla kişinin tahliye edildiği, binalarda polisin araştırma yaptığı ifade edildi.

Elektronik postaların yabancı ülkelerin IP adreslerinden geldiği öne sürüldü.

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