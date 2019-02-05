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  • 05.02.2019 21:57
  • Son Güncelleme: 05.02.2019 21:57

Korkunç olay! Köpeğini kurtarmak için yanan eve girdi ama...

ABD'nin Maine eyaletinde köpeğini kurtarmak için çıkan evine giren kişi yaşamını yitirdi. ekipleri, yangını söndürdükten sonra köpeğini kurtarmak için eve giren adamın cesedini buldu.

Korkunç olay! Köpeğini kurtarmak için yanan eve girdi ama...

Alınan bilgiye göre, Orland kentinde bir evde henüz belirlenemeyen nedenle çıktı. Bunun üzerine evdekiler tahliye edildi. Köpeğinin içeride kaldığını fark eden ev sahibi, hayvanı kurtarmak için yanan eve geri girdi ancak çıkamadı.

ekipleri, yangını söndürdükten sonra köpeğini kurtarmak için eve giren adamın cesedini buldu.

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