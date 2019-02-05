Korkunç olay! Köpeğini kurtarmak için yanan eve girdi ama...

Alınan bilgiye göre, Orland kentinde bir evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Bunun üzerine evdekiler tahliye edildi. Köpeğinin içeride kaldığını fark eden ev sahibi, hayvanı kurtarmak için yanan eve geri girdi ancak çıkamadı.

İtfaiye ekipleri, yangını söndürdükten sonra köpeğini kurtarmak için eve giren adamın cesedini buldu.