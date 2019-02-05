Bugünkü
Takvim
  • Dünya
  • 05.02.2019 20:46
  • Son Güncelleme: 05.02.2019 20:50

ı May açıkladı: için teklifi yaptık

ı , ’da düzenlediği basın toplantısında “ için ’ye tekrar masaya oturma teklifi yaptık” dedi.

İngiltere Başbakanı May açıkladı: Teklifi yaptık

'nin Avrupa Birliği'nden () ayrılmasına 8 hafta kala , 'nın başkenti Belfast'ta basın toplantısı düzenledi. May, 40 dakika süren basın toplantısında İngiltere'nin Kuzey İrlanda'nın daima destekçisi olacağını yeniledi. sürecinden hiçbir şekilde dönüş kararı olmayacağının altını çizen May, "Kuzey İrlanda her zaman kritik bir konumda oldu. Yaşanacak olan süreçte Kuzey İrlanda önemli bir rol oynayacak. Bunu Kuzey İrlanda'nın kalbi olan Belfast'tan yenilemek istedim" diye konuştu.

10 Nisan 1998 yılında imzalanan Hayırlı Cuma Anlaşması'nın detaylarına da değinen May, "12 yaşındayken sorunların başladığını hatırlıyorum, 42 yaşıma geldiğimde bu sorunların hala devam ettiğini görüyorum. Başbakan seçilmem ile birlikte ilk görevlerimden birisinin Kuzey İrlanda ve İngiltere'yi ortak bir noktada tutmak olduğunu biliyordum. Brexit süreci için Avrupa Birliği'ne tekrardan masaya oturma teklifini yaptık" açıklamasıyla yeni bir anlaşma sürecinin içerisinde olduğunun sinyallerini verdi.

Öte yandan, Başbakan May'in Belfast'taki konuşmasının ardından İngiltere Başbakanlığından yapılan açıklamada May'in Perşembe günü öğlen saatlerinde Avrupa Birliği Konseyi Başkanı ile 'de bir araya geleceği belirtildi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerDünya Haberleriİngiltere Başbakanı May açıkladı: Brexit için teklifi yaptık
Diğer Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
Tüm Dünya Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar