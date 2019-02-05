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  • 05.02.2019 22:03
  • Son Güncelleme: 05.02.2019 22:03

'da askeri üsse saldırı! 28 ölü

'da militanlarının Kunduz vilayetinde bulunan askeri üsse saldırması sonucu 25 asker ile 3 polisin yaşamını yitirdiği bildirildi. Afganistan da saldırının ardından yaşanan da 22 örgüt üyesinin öldürüldüğünü açıkladı.

Askeri üsse saldırı! 28 ölü

Kunduz Emniyet Müdürlüğü sözcüsü Enamuddin Rahmani, basına yaptığı açıklamada, militanların, merkeze bağlı Taluke bölgesindeki askeri karakola saldırması sonucu birkaç askerin öldüğünü söyledi.

Kunduz İl Şura Başkanı Yardımcısı Safiullah Amiri ise AA muhabirine yaptığı açıklamada, militanların askeri üsse düzenlediği saldırıda 25 asker ile 3 polisin yaşamını yitirdiğini bildirdi.

Amiri, saldırıda 20 askerin yaralandığını kaydetti.

da saldırının ardından yaşanan da 22 örgüt üyesinin öldürüldüğünü açıkladı.

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