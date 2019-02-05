ABD, dün 21.30 sularında Irak-Suriye sınırındaki Simelka kapısından 150 civarında tırı YPG/PKK tarafından işgal edilen topraklara soktu. Tırlar, bugün öğle saatlerinde ABD ordusunun YPG/PKK'yla kullandıkları Harab Işk ve Sırrin'deki depolara ulaştı.
ABD, dün 21.30 sularında Irak-Suriye sınırındaki Simelka kapısından 150 civarında tırı YPG/PKK tarafından işgal edilen topraklara soktu. Tırlar, bugün öğle saatlerinde ABD ordusunun YPG/PKK'yla kullandıkları Harab Işk ve Sırrin'deki depolara ulaştı.
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