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  • 05.02.2019 16:38
  • Son Güncelleme: 05.02.2019 16:48

'den terör örgütü 'ye skandal sevkiyat!

, 'de terör örgütü / işgalindeki bölgeye zırhlı araç, iş makinesi, jeneratör gibi malzemeler taşıyan 150 civarı TIR'la sevkiyat yaparak bölgeden çekilmeyebileceğinin sinyallerini verdi.

ABD, dün 21.30 sularında Irak-Suriye sınırındaki Simelka kapısından 150 civarında tırı YPG/PKK tarafından işgal edilen topraklara soktu. Tırlar, bugün öğle saatlerinde ABD ordusunun YPG/PKK'yla kullandıkları Harab Işk ve Sırrin'deki depolara ulaştı.

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