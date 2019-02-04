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  • 04.02.2019 11:20
  • Son Güncelleme: 04.02.2019 12:03

Yunanistan Başbakanı Çipras'tan ziyareti öncesi mesajlar

Yunanistan Başbakanı Çipras, kritik ziyareti öncesi AA'ya konuştu: Çipras açıklamasında, "Hem halklarımıza hem de bölgemize fayda sağlayacak bir ilişkiyi inşa etmemiz gerekli" dedi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile aralarında açık sözlü bir iletişim olduğunun altını çizen Çipras, "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilişkim saygı, samimiyet ve açık sözlülüğe dayanıyor" dedi.



Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, "Türk-Yunan ilişkilerinde tarihi adımların atılması için gerekli şartlar oluşturulmalı. Hem halklarımıza hem de bölgemize fayda sağlayacak bir ilişkiyi inşa etmemiz gerekli." dedi.

Çipras, 5-6 Şubat'ta Türkiye'ye düzenleyeceği ziyaret öncesi AA muhabirine iki ülke ilişkilerini değerlendirdi.

Türkiye ve Yunanistan'ın uluslararası bir sorunla mücadelede iş birliği yapabileceğini ilk kez 2015-2016'da mülteci krizinde gösterdiğini ve Avrupa Birliği (AB) -Türkiye mutabakatının ortaya çıktığını belirten Çipras, "Sonuçta Ege'de yasa dışı geçişler ve özellikle ölümler çok büyük ölçüde azaldı." ifadelerini kullandı.

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