Bugünkü
Takvim
  • Dünya
  • 05.02.2019 01:41
  • Son Güncelleme: 05.02.2019 01:51

"Trump günün yüzde 60'ını kendine ayırıyor"

Başkanı 'ın, 'daki günlük programının yaklaşık yüzde 60'ını "özel zaman" olarak değerlendirdiği iddia edildi. nce Trump'ın 06.00 civarında kalkmasına rağmen 11.00'e kadar ofise gelmediği ileri sürüldü.

Trump günün yüzde 60'ını kendine ayırıyor

'da çalışan bir yetkili, Trump'ın son 3 ayı kapsayan günlük programını medyasına sızdırdı.

Söz konusu programı yayımlayan nin iddiasına göre her gün 08.00-11.00 saatlerinde 'te günlük brifinglere katılması gereken Trump, 06.00 civarında kalkmasına rağmen 11.00'e kadar ofise gelmiyor.

TWİTTER'DA VAKİT GEÇİRİYOR
Her sabah Beyaz Saray'ın ikamet kısmında yaklaşık 5 saat "özel zaman" geçiren Trump, bu süre içinde televizyon izliyor, gazete okuyor, Twitter'da vakit geçiriyor ve bazı kişiler ile telefon görüşmeleri yapıyor.

'ÖZEL ZAMAN' MADDESİ
Programdaki "özel zaman" maddesi ise Trump rutin başkanlık programından çok sıkıldığı için eski Müdürü John Kelly tarafından eklendi.

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, habere ilişkin Axios'a yazılı açıklama gönderdi.

Açıklamada, Trump'ın "özel zaman" kapsamında geçirdiği vakitleri oldukça verimli şekilde kullandığını belirten Sanders, "Başkan Trump, öncekilerden farklı bir liderlik stiline sahip ve sonuçlar da bunu gösteriyor. Bu vakitler, ortalama gününün çoğunu planlanmış toplantılarda, etkinliklerde ve çağrılarda geçiren Başkan Trump'ın, modern tarihin en üretken başkanı olmasına yardımcı oluyor." ifadelerini kullandı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerDünya Haberleri"Trump günün yüzde 60'ını kendine ayırıyor"
Diğer Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
Tüm Dünya Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar