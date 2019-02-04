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  • 04.02.2019 20:31

Son dakika: 'nde şiddetli

'nin güneydoğu sahili açıklarında 5,3 büyüklüğünde meydana geldi.

O ülkede şiddetli deprem

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), merkez üssü Boca de Yuma bölgesinin 31 kilometre güneydoğusu olan 5,3 büyüklüğündeki in, yerin 74 kilometre derinliğinde kaydedildiğini duyurdu.

Depremin ardından tsunami uyarısı verilmedi.

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