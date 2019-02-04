Son dakika gelişmesine göre, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter üzerinden önemli açıklamalarda bulundu.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak "Milli Enerji ve Maden Politikası ile atılan adımlar meyvelerini veriyor. Yerli kaynaklardan enerji üretimi rekor kırarken, cari açığımızın düşmesine büyük katkı sağlıyor. Tüm arkadaşlarımızı tebrik ediyorum." dedi.