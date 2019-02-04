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  • 04.02.2019 16:07
  • Son Güncelleme: 04.02.2019 16:23

SON DAKİKA... Bakan Albayrak: Yerli kaynaklardan üretimi rekor kırdı

SON DAKİKA... "Milli ve ile atılan adımlar meyvelerini veriyor. Yerli kaynaklardan enerji üretimi rekor kırarken, düşmesine büyük katkı sağlıyor. Tüm arkadaşlarımızı tebrik ediyorum." dedi.

Bakan Albayrak: Yerli kaynaklardan enerji üretimi rekor kırdı

Son dakika gelişmesine göre, , Twitter üzerinden önemli açıklamalarda bulundu.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak "Milli ve ile atılan adımlar meyvelerini veriyor. Yerli kaynaklardan enerji üretimi rekor kırarken, düşmesine büyük katkı sağlıyor. Tüm arkadaşlarımızı tebrik ediyorum." dedi.

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