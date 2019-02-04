Avrupa Birliği'nin başkenti Belçika, Türkiye'de iyice köşeye sıkışan PKK'yı himayesine aldı. İzinsiz gösterilerine ve saldırılarına seyirci kaldı. Türkler'e yönelik terörist faaliyetlere ise aldırmadı. Tehlike tırmandı, sonunda 1 Türk gencinin ölümüyle sonuçlanan dehşet yaşandı. Anvers kentinde bar ve resturant işleten Urfalı Kürt Memo lakaplı Mehmet Yavuz, geçen yıl PKK'lıları bağrına bastı. Bir otobüs dolusu teröristi, restoranında ağırladı. Buna kızan Eskişehir Kıraathanesi'nin çalıştıran Türk gençlerini hedef aldı. Cuma günü adamları kahvehaneyi bastı. Bir Türk gencinin parmağını kırdı. Cumartesi günü de oğlu Çerkez Yavuz'la birlikte kıraathanenin önünde pusuya yattı. Kahveye gelen kuzenler Ozan Sögütlü ile Emre Söğütlü'ye kurşun yağdırdı. Saldırıda bir Türk vatandaşı da yaralandı. Gözü dönmüş katil, gençlere ikinci şarjörü de boşalttı.
Kürdistan Merkez Derneği'nin 2. Başkanı Mehmet Yavuz, böyle şarjör değiştirdi.
Ardından "Başka kimse var mı" diye bağırarak çevredekileri korku saldı. Dehşet olay sonrası hastaneye kaldırılan yaralılardan bir çocuk babası Emre Sögütlü kurtarılamadı. Katil PKK destekçisi ve oğlu teslim olurken ilginç bir iddia ortaya atıldı. Belçika'da Devlet Bakanı olan Kürt kökenli avukat Zuhal Demir'in, PKK'lılara kol kanat gerdiği anlatıldı.
Zuhal Demir
Hatta Demir'in, Belçika'nın "Terör yuvası" haline geldiğini itiraf eden İçişleri Bakanı Jan Jambon'la birlikte PKK'lılara sonsuz özgürlük tanıdığı ortaya çıktı. Brüksel başta olmak üzere Belçika'nın tüm şehirlerinde teröristlerin cirit attığı anlaşıldı. Saldırıda yeğenini kaybeden Şakir Söğütlü, "PKK'lılar burada Türkiye'ye ve bayrağımıza sahip çıkan bizleri hedef aldı. Belçika hükümeti bu teröristleri himaye ediyor. Gerginlik giderek artacak gibi" dedi.
Ozan Söğütlü yaralı.
Emre Söğütlü öldü.
MEVLÜT YÜKSEL
Kürdistan Merkez Derneği'nin 2. Başkanı Mehmet Yavuz, böyle şarjör değiştirdi.
Ardından "Başka kimse var mı" diye bağırarak çevredekileri korku saldı. Dehşet olay sonrası hastaneye kaldırılan yaralılardan bir çocuk babası Emre Sögütlü kurtarılamadı. Katil PKK destekçisi ve oğlu teslim olurken ilginç bir iddia ortaya atıldı. Belçika'da Devlet Bakanı olan Kürt kökenli avukat Zuhal Demir'in, PKK'lılara kol kanat gerdiği anlatıldı.
Zuhal Demir
Hatta Demir'in, Belçika'nın "Terör yuvası" haline geldiğini itiraf eden İçişleri Bakanı Jan Jambon'la birlikte PKK'lılara sonsuz özgürlük tanıdığı ortaya çıktı. Brüksel başta olmak üzere Belçika'nın tüm şehirlerinde teröristlerin cirit attığı anlaşıldı. Saldırıda yeğenini kaybeden Şakir Söğütlü, "PKK'lılar burada Türkiye'ye ve bayrağımıza sahip çıkan bizleri hedef aldı. Belçika hükümeti bu teröristleri himaye ediyor. Gerginlik giderek artacak gibi" dedi.
Ozan Söğütlü yaralı.
Emre Söğütlü öldü.
MEVLÜT YÜKSEL
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