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  • 05.02.2019 02:28

Osmanlı'ya işgalci diyenlere bakın! Tarih bu kareyi yazacak!

’ne işgalci diye hakaret eden Abu Dabi Veliaht Prensi bin , Papa’nın önünde el pençe divan durdu.

Osmanlı'ya işgalci diyenlere bakın!

Katoliklerin Lideri Papa, Birleşik Arap Emirlikleri'ne resmi ziyaret gerçekleştirdi.

PAPA'NIN ÖNÜNDE EL PENÇE DİVAN!
Müslüman bin 'in, 'nun önünde ellerini bağlayarak duruşu objektiflere yansıdı.

OSMANLI'YA HAKARET ETMİŞTİ
Öte yandan Şeyh Muhammed bin Zayid'in İslam'a büyük hizmetleri olan 'ne hakaret ettiği ve işgalci dediği unutulmazken, Papa'nın önünde kendi dininin lideriymiş gibi durması, ziyaretin akılda kalan noktası oldu.

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