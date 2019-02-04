Osmanlı'ya işgalci diyenlere bakın! Tarih bu kareyi yazacak!

Katoliklerin Lideri Papa, Birleşik Arap Emirlikleri'ne resmi ziyaret gerçekleştirdi.

PAPA'NIN ÖNÜNDE EL PENÇE DİVAN!

Müslüman Şeyh Muhammed bin Zayid'in, Papa Francesco'nun önünde ellerini bağlayarak duruşu objektiflere yansıdı.





OSMANLI'YA HAKARET ETMİŞTİ

Öte yandan Şeyh Muhammed bin Zayid'in İslam'a büyük hizmetleri olan Osmanlı Devleti'ne hakaret ettiği ve işgalci dediği unutulmazken, Papa'nın önünde kendi dininin lideriymiş gibi durması, ziyaretin akılda kalan noktası oldu.