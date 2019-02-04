Kraliçe’yi kurtarmak

İngiltere ile Avrupa Birliği arasında yaşanan Brexit düğümü Londra'yı harekete geçirdi. İngiliz yetkililer ülkenin anlaşma olmadan birliği terketmesi durumunda yaşanabilecek bir halk isyanına karşı alarm verdi. Olası bir isyanda Kraliçe II. Elizabeth başta olmak üzere tüm aile fertlerinin hızla ülkeden tahliye edilebilmesi için yeni bir plan üzerinde çalışıldığı belirtildi!
- Dünya
- 04.02.2019
- Gazete
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