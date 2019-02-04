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’yi kurtarmak

Kraliçe’yi kurtarmak
ile Avrupa Birliği arasında yaşanan düğümü 'yı harekete geçirdi. İngiliz yetkililer ülkenin anlaşma olmadan birliği terketmesi durumunda yaşanabilecek bir halk isyanına karşı alarm verdi. Olası bir isyanda II. Elizabeth başta olmak üzere tüm aile fertlerinin hızla ülkeden tahliye edilebilmesi için yeni bir plan üzerinde çalışıldığı belirtildi!

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