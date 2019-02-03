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  • 04.02.2019 00:28
  • Son Güncelleme: 04.02.2019 00:29

Tarihte bir ilk! Papa Birleşik Arap Emirlikleri'nin () başkenti 'de...

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı , i Muhammed bin Zayid 'ın daveti üzerine ilk kez Körfez ülkelerinden biri olan Birleşik Arap Emirlikleri'nin () başkenti Abu Dabi'ye geldi.

Papa ziyarete gitti! Tarihte bir ilk!

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, 'ye gelen PapaFranciscus'u Abu Dabi Uluslararası Havalimanı'nda ile El-Ezher Kurumu Şeyhi Ahmed et-Tayyib karşıladı.

'un, Abu Dabi'de üç günlük ziyareti kapsamında dinler arası diyalog konulu bir konferansa katılması ve Ezher Şeyhi Tayyib ile bir araya gelmesi bekleniyor.

VATİKAN'DAN KÖRFEZ'E İLK ZİYARET
Papa Franciscus, bu ziyaretiyle Körfez bölgesini ziyaret eden ilk papa oldu. Vatikan'dan daha önce yapılan açıklamada, Papa Franciscus'in Abu Dabi'deki dinler arası diyalog toplantısına katılmak için Al Nahyan'ın daveti üzerine 3-5 Şubat 2019 tarihlerinde 'ye gideceği duyurulmuştu.

Açıklamada, Papa'nın ayrıca BAE'deki Katolik Kilisesi'nden de davet aldığı aktarılmıştı.

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