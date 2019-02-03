Polisiye işkence

Fransa'da "sarı yeleklilerin" öfkesi dinmedi. 17 Kasım'dan beri süren protesto gösterileri devam etti. Fransız polisi, göstericilere plastik mermiyle müdahale etti. Bası göstericiler gözlerini kaybederken. bazıları da kanlar içinde yere serildi. Skandal görüntülerle ilgili AB'den tek ses gelmedi. Gösterilerde yaralananları anmak için Paris sokaklarını dolduran eylemciler yine polisle karşı karşıya geldi. Eylemin öne çıkan isimlerinden Eric Drouet, "Bu yürüyüş onları onurlandırmak için yapılacak" dedi ve göstericilerden giysilerinde bandaj, alçı ve sahte kan kullanmalarını istedi.
- Dünya
- 03.02.2019
- Gazete
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