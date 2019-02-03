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  • 03.02.2019 11:10

'da tren raydan çıktı, çok sayıda ölü var

'ın doğusundaki Bihar eyaletinde bir trenin raydan çıkması sonucu 7 kişinin yaşamını yitirdiği, 29 kişinin yaralandığı bildirildi.

Tren faciası! Çok sayıda ölü var

Demir yolu yetkilileri, Yeni Delhi istikametine giden yolcu treninin 9 vagonunun raydan çıktığını kaydetti.

Patna kentinin 30 kilometre kuzeyinde meydana gelen da trende bulunan 7 kişinin hayatını kaybettiğini belirten yetkililer, 29 kişinin yaralandığını dile getirdi.



Yaralılardan ikisinin durumunun ağır olduğu ifade edildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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