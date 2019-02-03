Amerikalı oyuncu Gwyneth Paltrow (46), 2016'da kayak yaparken kaza geçirdi. Ünlü oyuncunun kayak sırasında kendisini çarptığını ve yaraladığını söyleyen Dr. Terry Sanderson, mahkemeye gitti. Oyuncudan 3.1 milyon dolar tazminat istedi. Paltrow'un avukatları ise davanın hiçbir dayanağının olmadığını belirtti. Oyuncunun dava nedeniyle sinirlerinin bozulduğu öğrenildi.
- Dünya
- 03.02.2019
- Gazete
Gwyneth Paltrow'ın dava nedeniyle sinirleri bozuldu!
- Meghan Markle'ın bu görüntüsü olay yarattı! Dünya onu konuşuyor
- ABD felaketi yaşıyor! Ürküten görüntü...
- Mezarlıkta kazdıkça çıktı! Çok sayıda mumya...
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.