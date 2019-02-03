Amerikalı oyuncu Gwyneth Paltrow (46), 2016'da kayak yaparken kaza geçirdi. Ünlü oyuncunun kayak sırasında kendisini çarptığını ve yaraladığını söyleyen Dr. Terry Sanderson, mahkemeye gitti. Oyuncudan 3.1 milyon dolar tazminat istedi. Paltrow'un avukatları ise davanın hiçbir dayanağının olmadığını belirtti. Oyuncunun dava nedeniyle sinirlerinin bozulduğu öğrenildi.