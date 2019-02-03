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  • 04.02.2019 05:02

Fransa’da referandum hazırlığı

Fransa’da aylardır süren Sarı Yelek eylemlerine son noktayı koymayı hedefleyen Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un emriyle henüz içeriği belli olmayan referandum için kağıt ve zarf ihalesinin açıldığı öğrenildi.

Fransa’da referandum hazırlığı
Fransa'da aylardır devam eden Sarı Yelek eylemlerini bitirmeyi hedefleyen Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un halkın talepleri doğrultusunda bir referandum yapma hazırlığında olduğu öğrenildi. İçeriği henüz belli olmayan referandumun, Mayıs ayında gerçekleştirilmek istendiği ve gerekli kağıt ve zarfların hazırlanması için ihale başlatıldığı açıklandı.

Öte yandan Cumhurbaşkanı veya vatandaş inisiyatifi ile referandum imkanının getirilmesi hükümet ve Yürüyen Cumhuriyet (LREM) vekillerince tartışıldığı öğrenildi.

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