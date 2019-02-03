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  • 03.02.2019 11:17
  • Son Güncelleme: 03.02.2019 11:24

Bolivya'da heyelan faciası! Diri diri toprağa gömüldüler

Amerika ülkesinde meydana gelen toprak kaymasında en az 8 kişi hayatını kaybetti. Bolivya'da yayın yapan El Deber'de yer alan habere göre, La Paz eyaletine bağlı Caranavi kentindeki otoyolda toprak kayması sonucu en az 8 kişi öldü.

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