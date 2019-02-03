Bolivya'da heyelan faciası! Diri diri toprağa gömüldüler Amerika ülkesinde meydana gelen toprak kaymasında en az 8 kişi hayatını kaybetti. Bolivya'da yayın yapan El Deber'de yer alan habere göre, La Paz eyaletine bağlı Caranavi kentindeki otoyolda toprak kayması sonucu en az 8 kişi öldü.

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