Bolivya'da heyelan faciası! Diri diri toprağa gömüldüler
Amerika ülkesinde meydana gelen toprak kaymasında en az 8 kişi hayatını kaybetti. Bolivya'da yayın yapan El Deber'de yer alan habere göre, La Paz eyaletine bağlı Caranavi kentindeki otoyolda toprak kayması sonucu en az 8 kişi öldü.
Facia nedeniyle bazı araçlar toprak altında kalırken bazıları da 200 metre derinliğindeki uçuruma yuvarlandı.
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