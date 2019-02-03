Belçika’da terör

Belçika'nın Anvers kentinde Türkler'in yoğun olarak bulunduğu Brederode Caddesi'nde terör dehşeti yaşandı. Baba-oğul oldukları belirtilen saldırganlar, kendilerine ait kafeteryanın önünde tramvaydan iki Türk akrabaya kurşun yağdırdı. Olayda yoldan geçen bir kişi de yaralandı. Hastaneye kaldırılan 3 yaralıdan biri ölürken 2'sinin durumunun ağır olduğu açıklandı. Polis, PKK'lı oldukları iddia edilen zanlıları yakaladı. Aynı kahvenin önünde 2017'de PKK'lıların saldırısı sonucu çıkan çatışmada 8 kişi yaralanmıştı.