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Belçika’da terör

Belçika’da terör
Belçika'nın Anvers kentinde Türkler'in yoğun olarak bulunduğu Brederode Caddesi'nde terör dehşeti yaşandı. Baba-oğul oldukları belirtilen saldırganlar, kendilerine ait kafeteryanın önünde tramvaydan iki Türk akrabaya kurşun yağdırdı. Olayda yoldan geçen bir kişi de yaralandı. Hastaneye kaldırılan 3 yaralıdan biri ölürken 2'sinin durumunun ağır olduğu açıklandı. Polis, PKK'lı oldukları iddia edilen zanlıları yakaladı. Aynı kahvenin önünde 2017'de PKK'lıların saldırısı sonucu çıkan çatışmada 8 kişi yaralanmıştı.

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