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  • 02.02.2019 14:54
  • Son Güncelleme: 02.02.2019 15:36

'da havalimanında bombalı saldırgan paniği

'nın Brisbane Havalimanı'nda üzerinde bomba olduğunu söyleyen bir kişi havalimanının dış hatlar terminalinde bıçaklı saldırı düzenledi.

Avustralya'da terör paniği

Saldırgan havalimanını havaya uçurmakla tehdit etti. polisi Twitter'dan bir açıklama yayınladı, havalimanında bir saldırgan olduğunu doğruladı ve halka bölgeden uzak durması çağrısında bulundu. Polisin saldırganı silahla vurarak etkisiz hale getirdiği ve tutukladığı bildirildi.

Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis havalimanını tahliye etti.

Havalimanı yönündeki tüm tren seferleri geçici bir süre için durduruldu.

Brisbane Havalimanı, Twitter hesabından açıklama yayınladı ve polisin olayla ilgili gerekli tedbirleri aldığını belirtti.

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