Banyoda doğurdu, öldürüp peluş ayının içine sakladı!

İsviçre'deki akıllara durgunluk veren korkunç olay 3 yıl önce meydana geldi. Evde 23 yaşındaki kızı Jelica S.'yi kanlar içinde bulan anne, kızını hemen hastaneye kaldırdı.
İsviçre'deki akıllara durgunluk veren korkunç olay 3 yıl önce meydana geldi. Evde 23 yaşındaki kızı Jelica S.'yi kanlar içinde bulan anne, kızını hemen hastaneye kaldırdı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.