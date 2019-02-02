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  • 02.02.2019 14:44
  • Son Güncelleme: 02.02.2019 14:48

Banyoda doğurdu, öldürüp peluş ayının içine sakladı!

'de yaşanan akıllara durgunluk veren olayda 23 yaşındaki Jelica S. ikiz bebeklerinden biri duvara çarpıp öldürüp oyuncak ayının içine sakladı. Diğer bebeği ise kirlilerin arasında attı. Yaşanan bu vahşi olay için mahkeme kararını verdi.

İsviçre'deki akıllara durgunluk veren korkunç olay 3 yıl önce meydana geldi. Evde 23 yaşındaki kızı Jelica S.'yi kanlar içinde bulan anne, kızını hemen hastaneye kaldırdı.

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