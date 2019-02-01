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Tartışmaya gebe | 'nin hamileliği yeniden gündemde!

Tartışmaya gebe
İngiliz Kraliyet Ailesi'nin yeni gelini Meghan Markle'nin hamileliği dikkat çekti. Bebek bekleyen Sussex Düşesi'nin bazen büyük bazen de küçük görünen karnı gündeme getirildi. Bazı İngilizler, Markle'nin 'silikon karın' taktığını ve bebeğini taşıyıcı annenin dünyaya getireceğini iddia etti. Bazıları ise Markle'ye yönelik taşıyıcı annelik iddialarını reddetti ve spor yaptığı için Düşes'in formda bir gebelik süreci geçirdiğini söyledi.

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