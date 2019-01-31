Trump Twitter'dan esti gürledi! Bakın hedefinde kimler var...

Trump, Schumer'in dün yaptığı "CIA Başkanı, Trump'ı İran konusunda eğitmeli" açıklamasına Twitter hesabından tepki gösterdi.

Başkan Trump, paylaşımında, "Schumer ve Demokratlar, İran'a karşı zayıf ve pasif olmanın büyük hayranları. Ülkemize karşı oluşturdukları tehlike ile ilgili hiçbir fikirleri yok. Yaptırımlar ve İran anlaşmasının feshedilmesi nedeniyle İran şu anda finansal kaos içinde. Demokratlar bizi kötü bir yere koyuyor ama şimdi iyi" ifadesini kullandı.

TRUMP'TAN ÇİN VE DUVAR PAYLAŞIMI

Trump, Twitter paylaşımlarında Çin ve ABD ilişkilerine de değindi.





Trump, "Çin'in sadece şu anda olduğu gibi piyasalarını finansal hizmetlere değil, aynı zamanda imalat, çiftçiler ve diğer ABD işletmeleri ve endüstrilerine açmasını bekliyoruz. Bunlar olmadan yapılan bir anlaşma kabul edilemez" değerlendirmesinde bulundu.

Twitter'da Meksika sınırına örülecek duvar konusunda da açıklamada bulunan Trump, şu ifadeleri kullandı:

"Yasa dışı kişilerin büyük karavanlar yoluyla ülkemizi istila girişimlerini durdurmak için güney sınırına daha çok askeri kuvvet gönderiliyor. Daha önceki göçmen karavanlarını durdurduk, bunları da durduracağız. Bir duvarla bu çok daha kolay ve ucuz olacaktı. Duvar örülüyor."