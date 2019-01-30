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  • 31.01.2019 01:20
  • Son Güncelleme: 31.01.2019 01:47

Kararlı duruş Makedonya’ya geri adım attırdı

’nün gazetesi Zaman’a finansal destek veren Makedonya hükümeti, Türk toplumunun baskıları karşısında geri adım attı. Hain örgütün gazete yönetimi sitelerinden yaptıkları açıklamayla destek programından çekildiklerini açıkladı. Büyükelçiliği önünde düzenlenen basın toplantısına ve protesto gösterisine katılan Boşnak, Arnavut ve diğer etnik gruplarının da Türkiye hassasiyetleri noktasında bir arada olması büyük ilgi çekti.

Kararlı duruş Makedonya’ya geri adım attırdı

Makedonya İletişim, Hesap Verilebilirlik ve Şeffaflıktan Sorumlu Devlet Bakanlığı'nın 'nün "" gazetesine maddi destek kararı sonrası çığ gibi büyüyen tepkiler sonuç verdi.

GERİ ADIM ATTILAR
Büyükelçisi Tülin Erkal Kara'nın öncülüğünde Türk siyasi partileri, Türk STK'ları ve Rektörü Prof. Dr. Mehmet Dursun Erdem'in alınan karara yönelik girişimleri sonrası Makedonya hükümeti ve FETÖ'cüler geri adım attı. sitesinden açıklama yapan Zaman Makedonya yönetimi, mali destek programından ayrıldıklarını açıkladı.

Türkiye Cumhuriyeti Üsküp Büyükelçiliği önünde düzenlenen basın toplantısına ve protesto gösterisine katılan Boşnak, Arnavut ve diğer etnik gruplarının da Türkiye hassasiyetleri noktasında bir arada olması büyük ilgi çekti.

DESTEK PROGRAMINDAN AYRILDIKLARINI AÇIKLADILAR
İnternet sitesinden açıklama yapan Zaman Makedonya yönetimi, mali destek programından ayrıldıklarını açıkladı. Türkiye Cumhuriyeti Üsküp Büyükelçiliği önünde düzenlenen basın toplantısına ve protesto gösterisine katılan Boşnak, Arnavut ve diğer etnik gruplarınında Türkiye hassasiyetleri noktasında bir arada olması büyük ilgi çekti.

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