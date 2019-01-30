ABD'nin First Lady'si Melania Trump'ın Donald Trump'la arasının çok kötü olduğu ve bazı günler New York'ta kaldığı zaten biliniyordu. Ancak özellikle Ivanka ile arası açılan ve bu konuda Donald Trump'tan istediği desteği bulamayan Melania'nın, tepki olarak alışverişini de kendi hesabından yapmaya başladığı ortaya çıktı. İddialara göre Melania son 3 aydır aldığı tüm kıyafetlerinin parasını şahsi hesabından ödemeyi tercih etti. Melania Trump'ın, yaklaşık 1 aydır organizasyonlarda da eşini yalnız bıraktığına dikkat çekildi.
- Dünya
- 30.01.2019
- Gazete
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