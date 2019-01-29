Başbakanlıktan yapılan açıklamada, May'in İngiliz parlamentosunun onayını alabilmek için Brexit müzakerelerini yeniden açmak niyetini AB liderlerine ilettiği belirtildi.

Geçen hafta milletvekillerine yaptığı konuşmada Başbakan May, anlaşmanın en çok tepki çeken unsuru ''tedbir maddesini'' değiştirmeyi vadetmişti.

May, dün partisinin milletvekillerinden, bugün parlamentoda yapılacak oylamada ''tedbir maddesinin'' yerine ''alternatif bir mekanizma'' konmasını teklif eden değişiklik önergesine destek vermelerini istemişti.



Brexit anlaşmasının ''tedbir maddesi'' İngiltere'nin parçası Kuzey İrlanda ile AB üyesi İrlanda Cumhuriyeti arasına Brexit'i takiben fiziki sınır girmemesini amaçlıyordu.

Ancak İngiltere'yi bir bütün olarak AB ile gümrük birliği içinde tutmayı öngören madde, bir zaman tahdidi veya tek yanlı çıkış imkanı vermediği için sert Brexitçilerin tepkisini çekmişti.

Ancak Avrupa Birliği, daha önce yaptığı açıklamalarla, İngiltere'ye müzakere kapıların kapatmıştı.

BREXİT SÜRECİ

İngiltere, Haziran 2016'da yapılan referandumla yüzde 48'e karşı yüzde 52 oyla AB'den ayrılma kararı almış, 29 Mart 2017'de de Lizbon Anlaşması'nın 50. maddesini işleterek ayrılık sürecini resmen başlatmıştı.

Haziran 2017'de başlayan müzakerelerde taraflar, geçen yılın sonunda İngiltere'nin AB bütçesine taahhütlerinden kaynaklanan yüklü bir "ayrılık ücreti"nin ödenmesi ile vatandaş haklarının da aralarında yer aldığı bir dizi konuda ön anlaşmaya varmıştı.

Brexit kaosu halkı ikiye böldü

Yaklaşık 1.5 yıl süren müzakerelerin ardından Avrupa Birliği üyesi ülkelerin devlet ve hükümet başkanlarının katılımıyla Brüksel'de yapılan toplantıda İngiltere'nin AB'yi terk etmesini öngören Brexit anlaşması onaylanmıştı.

İngiltere Başbakanı Theresa May'in AB ile kasım ayında vardığı Brexit anlaşması, geçen hafta İngiliz parlamentosunda yapılan oylamada 202'ye karşı 432 oyla reddedilmişti.