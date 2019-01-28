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  • 28.01.2019 13:42
  • Son Güncelleme: 28.01.2019 13:44

'dan ı açıklaması!

Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ı'nın Türkiye ile Suriye'nin sınır güvenliğinin sağlanması için kullanmasını mümkün gördüklerini söyledi.

Rusya'dan Adana mutabakatı açıklaması!

Kazakistan Dışişleri Bakanı Beybut Atamkulov'la Moskova'daki görüşmesinin ardından konuşan Lavrov, Devlet Başkanı ile Cumhurbaşkanı 'ın 23 Ocak'taki görüşmesinin ardından gündeme gelen ının Ankara ve Şam tarafından sınır güvenliğinin sağlanmasını için kullanılabileceğini düşündüklerini ifade etti.

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