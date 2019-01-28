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  • 28.01.2019 14:10

, Üçlüsü için tarih verdi

, krizine çözüm bulmak amacıyla oluşturulan ve Üçlüsü olarak bilinen Rusya, ve görüşmelerinin şubat ayında gerçekleşebileceğini söyledi.

Rusya kritik zirve için tarih verdi

, krizine çözüm bulmak amacıyla oluşturulan Rusya, ve 'dan oluşan üçlü mekanizma toplantıları için tarih verdi.

Kazakistanlı mevkidaşı Beibut Atamkulov ile yaptığı görüşme sonrası açıklamalarda bulunan Lavrov, "Arkadaşlarımızın Suriye konusunda üst düzey uluslararası toplantıları teşvik etme çabalarını gerçekten takdir ediyoruz. Toplantının gelecek ayın ortasında 'da yapılması planlanıyor" dedi.

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