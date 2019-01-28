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’te soğuk savaş | yalnızları oynuyor...

Geçen yıl ile evlenen ve II. Elizabeth ile yakınlığı manşetleri süsleyen , şimdi yalnızları oynuyor. İddialara göre Kraliçe, kurallarını hiçe sayan Markle’ı yok sayıyor.

Kraliyet’te soğuk savaş
'e girdiğinden beri sürekli gündem olan biri Meghan Markle'la ilgili son iddia gündem oldu. ile evlendikten sonra Sussex Düşesi olan , II Elizabeth'in yeni gözdesi olmuştu. Ancak Markle, Kraliyet kurallarını hiçe saymaya başladığı andan itibaren Kraliçe II. Elizabeth'in hedefi oldu. Birçok anma töreninde protokol dışı kalan Markle, Kraliçe II. Elizabeth'in özel bir dernek için katılacağı yemeğe de davet edilmedi. Fransız ve Alman medyası, Meghan Markle'ın gözden düştüğünü ve Kraliçe II. Elizabeth tarafından da uyarıldığını iddia etti.

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