Kraliyet'e girdiğinden beri sürekli gündem olan biri Meghan Markle'la ilgili son iddia gündem oldu. Prens Harry ile evlendikten sonra Sussex Düşesi olan Meghan Markle, Kraliçe II Elizabeth'in yeni gözdesi olmuştu. Ancak Markle, Kraliyet kurallarını hiçe saymaya başladığı andan itibaren Kraliçe II. Elizabeth'in hedefi oldu. Birçok anma töreninde protokol dışı kalan Markle, Kraliçe II. Elizabeth'in özel bir dernek için katılacağı yemeğe de davet edilmedi. Fransız ve Alman medyası, Meghan Markle'ın gözden düştüğünü ve Kraliçe II. Elizabeth tarafından da uyarıldığını iddia etti.
- Dünya
- 28.01.2019
- Gazete
Kraliyet’te soğuk savaş | Meghan Markle yalnızları oynuyor...
Geçen yıl Prens Harry ile evlenen ve Kraliçe II. Elizabeth ile yakınlığı manşetleri süsleyen Meghan Markle, şimdi yalnızları oynuyor. İddialara göre Kraliçe, Kraliyet kurallarını hiçe sayan Sussex Düşesi Markle’ı yok sayıyor.
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