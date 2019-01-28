Odintsovo şehrinde yaşayan ve annesi Rus, babası Türk olan genç kız Osman Delibaş, buzlu suyun içerisinde 1 saat 4 saniye kalarak dünya rekoru kırdı. Kırdığı rekor ile Rusya'da adından sıkça bahsettiren 26 yaşındaki Osman Delibaş'ın hayatı da başarılarla dolu. Rusya'da ilk olarak tiyatro ve sinema oyunculuğu üzerine eğitim alan ve Rusya'nın önemli dizi, film ve reklam projelerinde boy gösteren Delibaş, bu yeteneğine bir de ses sanatçılığını ekledi. Türk kızı 13 yıl önce başladığı buzlu suda yüzme sporunda da Rusya'nın en iyisi oldu.