Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Su-27 avcı uçağının Baltık Denizi üzerinde ABD'nin Poseidon P-8A denizaltısavar uçağına önleme yaptığını duyurdu.

Rusya'ya ait Su-27 avcı uçağının Baltık Denizi üzerinde ABD'nin Poseidon P-8A denizaltısavar uçağına önleme yaptığı belirtildi.

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Rus ordusu, Baltık Denizi üzerinde seyrettiği belirlenen Poseidon P-8A denizaltısavar uçağına önleme yapılması için Su-27 avcı uçağını havalandırdı.

"HEDEFE ÖNLEME YAPILMASI İÇİN..."

Açıklamada, "Rus hava sahası kontrol araçları, Baltık Denizi'nin uluslararası suları üzerinde Rusya sınırına yaklaşan bir hava hedefi tespit etti. Hedefe önleme yapılması için Su-27 avcı uçağı havalandırıldı. Hava hedefine güvenli mesafeye kadar yaklaşan Su-27 mürettebatı, bunun ABD Hava Kuvvetleri'ne ait Poseidon P-8A denizaltısavar uçağı olduğunu tespit etti" ifadelerine yer verildi.

ABD uçağının Rusya sınırlarından uzaklaşması sonrası Rus Su-27'nin sorunsuz bir şekilde daimi üssüne geri döndüğü kaydedildi.