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  • 28.01.2019 13:14
  • Son Güncelleme: 28.01.2019 13:39

, 'dan çekiliyor

ve arasında barış görüşmelerinin 25 Şubat’ta başlaması konusunda geçici anlaşmaya varıldığı kaydedildi.

Anlaşma sağlandı! ABD o ülkeden çekiliyor

Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, ve arasındaki barış görüşmelerinin 25 Şubat olarak belirlenmesinde geçici anlaşmaya varıldığını duyurdu. Katarlı yetkili, "Taraflar, 25 Şubat'ta yeniden bir araya gelinmesi hususunda geçici olarak anlaşmaya vardı" dedi.

Altı günlük görüşmelerin ardında varılan taslak anlaşmada, anlaşmanın imzalanmasının ardından 18 ay içerisinde ABD askerlerinin ülkeden ayrılması maddesi yer aldı.

ABD'nin Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad ise Cumartesi günü yaptığı açıklamada Katar'ın başkenti Doha'da 6 gün geçirdiğini dile getirerek, müzakereler için Afganistan'a geçeceğini açıklamıştı.

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