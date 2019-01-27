Bugünkü
Takvim
  • Dünya
  • 27.01.2019 21:47

Son dakika: 'nın Lahey kentinde patlama!

Son dakika haberine göre; ’nın Lahey kentinde bir binada patlama meydana geldi. Polis, enkaz altında bir kişinin kaldığını açıkladı

Lahey'de patlama!

'nın Lahey kentinde bir binada patlama meydana geldi. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edilirken binanın bir blokunun yıkıldığı gözlendi. Yetkililer, binadaki herkesin, yıkılma riski sebebiyle, tahliye edildiğini açıkladı. Polis, enkaz altında bir kişinin mahsur kaldığını düşündüklerini açıkladı.

İHA'nın haberine göre yapılan yazılı açıklamada, patlama sebebinin ne olduğunun henüz bilinmediğinin altını çizerek, gaz sızıntısından şüphelendiği belirtildi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerDünya HaberleriSon dakika: Hollanda'nın Lahey kentinde patlama!
Diğer Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
Tüm Dünya Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar