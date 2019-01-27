Bugünkü
Takvim
  • Dünya
  • 27.01.2019 09:04
  • Son Güncelleme: 27.01.2019 09:10

Son dakika... 'de kiliseye saldırı: Ölü ve yaralılar var

Son dakika... 'in güneyindeki bir Katolik kilisesini hedef alan iki ayrı da ilk belirlemelere göre 19 kişi öldü, 48 kişi yaralandı.Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

O ülke şokta! Kanlı pazar, ölü ve yaralılar var

Emniyet Genel Müdürü Oscar Albayalde, Jolo bölgesinde bir Katolik kilisesini hedef alan iki ayrı gerçekleştirildiğini belirtti.

Albayalde, pazar ayini sırasında meydana gelen patlamalarda, aralarında emniyet güçlerinin de bulunduğu 19 kişinin hayatını kaybettiği, 48 kişinin ise yaralandığını bildirdi.

YARALILAR TEDAVİ ALTINA ALINDI
Savunma Bakanı Delfin Lorenzana, saldırının ardından emniyet güçlerinin derhal olay yerine intikal ederek yoğun güvenlik önlemleri aldığını ve yaralıların en yakın hastanelere kaldırıldığını ifade etti.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerDünya HaberleriSon dakika... Filipinler'de kiliseye saldırı: Ölü ve yaralılar var
Diğer Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
Tüm Dünya Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar