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  • 27.01.2019 16:47
  • Son Güncelleme: 27.01.2019 16:49

Bahçeli ve Yıldırım'dan görüşme sonrası ler

Genel Başkanı , Başkanı ve 'nin Başkanı adayı 'ı ziyaret etti. Binali Yıldırım görüşme sonrası, "Genel Başkan'ın (MHP Genel Başkanı Bahçeli) ziyareti cumhur ittifakına güç vermiştir." dedi. Ayrıca Devlet Bahçeli, "Türk siyasi hayatında devlet adamlığı vasfıyla değişik alanlarda büyük hizmetler sunmuş olan değerli bir şahsiyetin (Binali Yıldırım) 'da büyükşehir belediye başkan adayı olarak takdimi, bizleri memnun etmiştir, gururlandırmıştır." açıklamasında bulundu.

Görüşme sonrası ilk açıklama!

, Kavacık'taki seçim ofisine ailesine ait "24 FF 224" plakalı klasik otomobili kullanarak geldi. Yıldırım, otomobilinden indikten sonra kendisini bekleyen basın mensuplarıyla tokalaşarak selamlaştı.

Yıldırım, kendisine adaylığı için hayırlı olsun ziyaretinde bulunan Genel Başkanı 'yi seçim ofisinin girişinde karşıladı. Bahçeli ve Yıldırım, basın mensuplarının görüntü ve fotoğraf almasının ardından seçim ofisine geçti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Başkanvekili , TBMM Başkanvekili Celal Adan, MHP İl Başkanı Birol Gür, bazı ve MHP milletvekilleri, ilçe belediye başkan adaylarının katıldığı ziyaret, basına kapalı gerçekleşti.

GÖRÜŞME SONRASI ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR
Binali Yıldırım, "Genel Başkan'ın (MHP Genel Başkanı Bahçeli) ziyareti cumhur ittifakına güç vermiştir." dedi.

Devlet Bahçeli'nin görüşme sonrası leri, "Türk siyasi hayatında devlet adamlığı vasfıyla değişik alanlarda büyük hizmetler sunmuş olan değerli bir şahsiyetin (Binali Yıldırım) İstanbul'da büyükşehir belediye başkan adayı olarak takdimi, bizleri memnun etmiştir, gururlandırmıştır." şeklindedir.

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