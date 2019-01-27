Amerika, Venezuela'yı kaosa sürükledi. ABD Başkanı Trump, ülkenin seçilmiş lideri Nicolas Maduro'yı tanımadığını belirtti. ABD, çoğunluğu muhalefetin elindeki Ulusal Meclisin Başkanı Juan Guaido, geçici devlet başkanı ilan etti. Madura destekçileri ve karşıtları sokakta karşı karşıya geldı. ABD'nin desteklediği, Türkiye ve Rusya'nın ise karşı çıktığı Guaido'yla ilgili çarpıcı açıklamalar peş peşe geldi. Almanya, İspanya ve Fransa, ülkede 8 gün içinde seçim yapılmazsa Guaido'yu başkan olarak tanıyacaklarını bildirdi. Tansiyon daha da yükseldi. ABD, kaosu ateşlemeye devam etti. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Venezuela halkına seslendi. Pompeo, "Biz Venezuela'ya demokrasi geri getirmek için çalışıyoruz" dedi. Pompeo'nun bu sözleri akıllara Irak ve Afganistan operasyonları öncesinde ABD'den "Demokrasi getireceğiz" açıklamalarını getirdi. ABD'nin halen fiili olarak askerleri ile bulunduğu her iki ülkede demokrasi yerine kaos ve ölüm hiç bitmedi.
'RUSYA 400 ASKER GÖNDERDİ' İDDİASI
Rusya, Devlet Başkanı, seçilmiş lider Maduro'ya destek çıktı. Reuters haber ajansı ise çarpıcı bir iddia ortaya attı. Haberde Maduro'nun birkaç gün önce ülkeye giden Rus paralı askerler tarafından korunduğu, Rusya'nın Maduro için 400 paralı asker gönderdiği iddiası yer aldı.
İNGİLTERE VENEZUELA'NIN ALTINLARINA EL KOYDU
Venezuela Merkez Bankası'nın, İngiltere Merkez Bankası'ndaki 8 milyar dolarlık altın rezervinden, 1.2 milyar dolarlık kısmını transfer talebi reddedildi. Transfere, ABD baskısı nedeniyle izin verilmediği iddia edildi.
Venezuela'da çıkan olaylarda 26 kişi öldü, 268 kişi gözaltına alındı.
ABD'nin darbe girişiminde bulunduğu Venezuela'da Maduro destekçileri ve karşıtları sokaklara akın etti.
'RUSYA 400 ASKER GÖNDERDİ' İDDİASI
Rusya, Devlet Başkanı, seçilmiş lider Maduro'ya destek çıktı. Reuters haber ajansı ise çarpıcı bir iddia ortaya attı. Haberde Maduro'nun birkaç gün önce ülkeye giden Rus paralı askerler tarafından korunduğu, Rusya'nın Maduro için 400 paralı asker gönderdiği iddiası yer aldı.
İNGİLTERE VENEZUELA'NIN ALTINLARINA EL KOYDU
Venezuela Merkez Bankası'nın, İngiltere Merkez Bankası'ndaki 8 milyar dolarlık altın rezervinden, 1.2 milyar dolarlık kısmını transfer talebi reddedildi. Transfere, ABD baskısı nedeniyle izin verilmediği iddia edildi.
Venezuela'da çıkan olaylarda 26 kişi öldü, 268 kişi gözaltına alındı.
ABD'nin darbe girişiminde bulunduğu Venezuela'da Maduro destekçileri ve karşıtları sokaklara akın etti.
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