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  • 26.01.2019 21:21

'dan 'nin çağrısına yanıt

Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza, 'nin () çağrısına ilişkin, "Avrupa bize 8 gün veriyor. Egemen bir millete karşı bu gücü ya da ültimatomu nereden alıyorsunuz? Bu çocukça müdahaleci tutum nereden geliyor?" dedi.

Bu gücü nereden alıyorsunuz?

Arreaza, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 'daki krizi görüştüğü oturumda yaptığı konuşmada, D'yi, ülkesinde darbe yapmakla suçladı.

Bakan Arreaza, "ABD, darbenin arkasında değil bizzat öncüsü, Venezuela'da muhalefete ve uşak ülkelere talimat veriyor ve dikte ediyor." dedi.

'nin, hükümetine 8 gün içerisinde yeni başkanlık leri çağrısı yapmasını aksi takdirde Başkanı Juan Guaido'yu geçici başkan olarak tanıyacağını açıkladığını hatırlatan Arreaza, "Avrupa bize 8 gün veriyor. Egemen bir millete karşı bu gücü ya da ültimatomu nereden alıyorsunuz? Bu çocukça müdahaleci tutum nereden geliyor?" ifadelerini kullandı.

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