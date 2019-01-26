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'da Maduro destekçileri sokağa çıktı

, ’da halkın iradesini hiçe saydı. Meclis Başkanı Guadio’yu başkan olarak tanıdığını açıkladı. Devlet Başkanı Maduro karşıtları ve destekçileri ise sokağa aktı. Gösterilerde ölenlerin sayısı 26’ya çıktı. Ordu ise Maduro’nun yanında yer aldı.

Ma'ğ'duro
ABD, 'yı hedef seçti. ABD Başkanı Trump, Venezuela'nın seçilmiş Devlet Başkanı 'yu tanımadıklarını bildirdi. Çoğunluğu muhalefetin elindeki Başkanı Guadio, 'nin desteğiyle kendisini devlet başkanı ilan etti. ABD dışında Avrupa ülkeleri de Guadio'ya desteğini bildirdi. Darbe girişiminin ardından Maduro, halkı direnişe davet etti. Maduro destekçileri ve karşıtları sokaklarda karşı karşıya geldi. başta olmak üzere ve de Maduro'nun yanında olduklarını bildirdi. Maduro, ABD'deki büyükelçiliği ve konsoloslukları kapatarak Venezuelalı diplomatları geri çağırdığını söyledi.

ORDU YANINDA
Maduro, verdikleri destek için Türkiye, Rusya ve Çin'e de teşekkür etti. ABD, Venezuela'daki konsolosluklarında görev yapan ikinci derece personele ülkeden ayrılma talimatı verildiğini kaydetti. Tavrı merak edilen Venezuela ordusu ise tarafını seçti. Venezuela Savunma Bakanı Vladimir Padrino Lopez, ordunun Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun yanında olduğunu bildirdi.



DARBEYİ BOZGUNA UĞRATACAĞIZ
Venezuela Devlet Başkanı Nicol&aacute;s Maduro, canlı yayında dünyaya seslendi. Kesinlikle istifa etmeyeceğini ifade eden Maduro, 'Darbeyi bozguna uğratacağız" dedi.

ÖLÜ SAYISI ARTIYOR
Venezuela'da muhalif lideri Guaido'nun kendisini başkan ilan etmesinin ardından tansiyon yükseldi. Karşıt gruplar sokakta karşı karşıya geldi. Eylemlerde can verenlerin sayısı 26'ya yükseldi.



ABD'nin kuklası Guadio, kendisini başkan ilan etti.

PETROL PLANI
ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, halkın iradesini hiçe saydı. ABD'nin Venezuela'nın petrol gelirinin, Maduro'ya değil, 'ya aktarılması için çaba gösterdiğini açıkladı.

ABD'DEN DARBE PARASI
ABD'nin desteğiyle ülkenin geçici devlet başkanı ilan eden Juan Guaido, yardım çağrısı yaptı. ABD hükümeti de 20 milyon dolardan fazla yardım yapacağını açıkladı.

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