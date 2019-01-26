Sürücüsüz hava taksi dönemi

Dünya sürücüsüz otomobil fikrine alışamamışken, bu kez sürücüsüz hava taksi çalışmaları başladı. Havacılık devi Boeing, elektrikli ve sürücüsüz uçabilen hava taksinin ilk prototipini yaptı. Söz konusu uçağın, ilk test uçuşuşu tamamladı. Dikey olarak havalanan ve birkaç saniye havada kalan araç, ardından şirketin ABD'nin Virginia eyaletinin Manassas şehrinde bulunan test alanına iniş yaptı. 30 metrelik prototipin elektrik gücünü kullanarak dikey kalkış ve iniş yapabildiği ve 50 millik menzile sahip olduğu vurgulandı.
- Dünya
- 26.01.2019
- Gazete
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