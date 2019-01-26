Çin Bilimleri Akademisi Nörobilim Enstitüsünden bilim adamları genetiği değiştirilmiş bir makak maymunundan çoklu klonlama yaptı. Çin Bilimleri Akademisine bağlı Nörobilim Enstitüsü'nden bilim adamları uyku bozukluğu, alzaymır ve depresyonla bağlantılı sirkadyen ritim bozukluğu hastalığı taşıyan genetiği değiştirilmiş makak maymunlarının klonlanmasının çok önemli olduğunu söyledi. Çalışmanın sonuçları Çin dergisi National Science Review'da yayımlandı.
- Dünya
- 26.01.2019
- Gazete
Makak maymunu çoklu klonlandı
- O ülke şokta! Feci kaza, çok sayıda ölü var
- İngiltere'de skandal gösteri! Başkan Erdoğan'a iğrenç hakaret
- İngiltere, Venezuela'nın altınlarına el koydu
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.