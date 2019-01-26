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Makak maymunu çoklu klonlandı

Makak maymunu çoklu klonlandı
Çin Bilimleri Akademisi Nörobilim Enstitüsünden bilim adamları genetiği değiştirilmiş bir makak maymunundan çoklu klonlama yaptı. Çin Bilimleri Akademisine bağlı Nörobilim Enstitüsü'nden bilim adamları uyku bozukluğu, alzaymır ve depresyonla bağlantılı sirkadyen ritim bozukluğu hastalığı taşıyan genetiği değiştirilmiş makak maymunlarının klonlanmasının çok önemli olduğunu söyledi. Çalışmanın sonuçları Çin dergisi National Science Review'da yayımlandı.

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