Kiev’de bir Türk restoranına sabotaj korkusu

Son dönemde Ukrayna'dan üzücü haberler gelmeye başladı. 2 üniversiteli Türk kızının öldürülmesinin yankıları sürerken Başkent Kiev'in Podol bölgesindeki Sagaydaçnogo Caddesi'nde ünlü Türk restoranı TİKE'de yangın çıktı. Önceki gece 21.45'te çıkan yangına elektrik hatlarındaki bir kısa devrenin neden olduğu iddia edildi. Binanın 2. katında başlayan yangının kısa sürede çatıya sıçradığı, sanayi tüplerinin de yangının büyümesine yol açtığı belirtildi. Müşteriler ve personel tahliye edilirken, yangının yan binalara sıçramadan söndürüldüğü açıklandı. Olayda ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı belirtilirken, yetkililer yangında sabotaj ihtimalinin de araştırıldığını söyledi.
- Dünya
- 26.01.2019
- Gazete
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