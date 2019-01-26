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  • 26.01.2019 22:30

Başkanı Trump duvarda ısrarlı

Başkanı , hükümetin 35 gün kapalı kalmasına neden olan sınırına yapılacak duvara ilişkin, "21 gün çok hızlı geçecek. Anlaşma kolay olmayacak ama Demokratlarla pazarlık en kısa sürede başlamalı. O duvarı yapacağız." dedi.

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