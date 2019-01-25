Venezuela’da darbe girişimi

Venezuela'da ABD güdümündeki muhalefet harekete geçti. Meclis Başkanı Juan Guaido, kendini Başkan ilan etti. Halkı darbeye karşı direnişe çağıran Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya Türkiye destek verdi. Başkan Erdoğan, "Maduro kardeşim! Dik dur, yanındayız" dedi. Rusya, Çin, İran ve AB'den çok sayıda ülke, Maduro'yu desteklediklerini açıklarken, Beyaz Saray, Guaido'yu başkan olarak tanıdığını dünyaya haykırdı. Maduro karşıtı gösterilerin şiddeti, Guaido'nun yemin ederek kendisini geçici devlet başkanı ilan etmesinden sonra arttı. Gösterilerde hayatını kaybedenlerin sayısının 8'e yükseldiği onlarca kişinin de yaralandığı açıklandı. AB liderleri Venezuela'da seçim çağrısında bulundu. 28 üye ülke, kriz karşısında ortak bir anlaşmaya varamadı. Fransa Cumhurbaşkanı Macron "Mayıs 2018'de Maduro yasa dışı şekilde seçildikten sonra Avrupa, demokrasinin yeniden inşa edilmesini destekliyor" açıklamasını yaptı.
YÜZDE 68'LE SEÇİLDİ
Venezuela'da geçen yıl yapılan seçimleri yüzde 68 oyla kazanan Nicolas Maduro, 11 Ocak tarihinde devlet başkanlığı için yemin etmiş ve görevine başlamak için Meclis'in onayını bekliyordu.
ABD'DEN SKANDAL BM ÇAĞRISI
ABD, Venezuela'da çıkarttığı krizi görüşmek üzere BM Güvenlik Konseyi'ni cumartesi günü acil toplantıya çağırdı.
AYAKLANMA ÇAĞRISI
21 Ocak günü bir grup asker silahlı ayaklanma çağrısı yaptı. Bu çağrıyı dikkate alan bir grup protestocu, gösteriler yapmış, birçok kişi barikatlar kurarak polisle çatışmıştı. Aynı gün muhalefet ülke çapında gösteri yapılmasını da isteyince, protestolar arttı.
Maduro, ülkesinin ABD'deki büyükelçilik ve konsolosluklarını kapatacağını, bütün diplomatik personelini de geri çağırdığını açıkladı.
YÜZDE 68'LE SEÇİLDİ
Venezuela'da geçen yıl yapılan seçimleri yüzde 68 oyla kazanan Nicolas Maduro, 11 Ocak tarihinde devlet başkanlığı için yemin etmiş ve görevine başlamak için Meclis'in onayını bekliyordu.
ABD'DEN SKANDAL BM ÇAĞRISI
ABD, Venezuela'da çıkarttığı krizi görüşmek üzere BM Güvenlik Konseyi'ni cumartesi günü acil toplantıya çağırdı.
AYAKLANMA ÇAĞRISI
21 Ocak günü bir grup asker silahlı ayaklanma çağrısı yaptı. Bu çağrıyı dikkate alan bir grup protestocu, gösteriler yapmış, birçok kişi barikatlar kurarak polisle çatışmıştı. Aynı gün muhalefet ülke çapında gösteri yapılmasını da isteyince, protestolar arttı.
Maduro, ülkesinin ABD'deki büyükelçilik ve konsolosluklarını kapatacağını, bütün diplomatik personelini de geri çağırdığını açıkladı.
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