Devlet Başkanı Maduro , yaşanan sivil darbe girişimlerine ilişkin konuştu. Maduro "Darbeyi bozguna uğratacağız. ABD ile diplomatik ilişkilerimizi kestik ama diğer ilişkilerimiz devam edecek." dedi.Guaido, Devlet Başkanı Maduro hükümetini tanımadıklarını belirterek kendisini "geçici başkan" ilan etmişti.

ABD Başkanı Donald Trump da yaptığı açıklamada, Guaido'yu ülkenin "geçici devlet başkanı" olarak tanıdığını duyurmuştu. Bunun üzerine bazı ülkeler ABD ile aynı yönde karar alırken aralarında Türkiye'nin de bulunduğu bazı ülkeler ise bu karara tepki göstermişti.