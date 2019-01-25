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  • 25.01.2019 17:24
  • Son Güncelleme: 25.01.2019 17:35

... 'da bomba paniği!

... polisi tarafından yapılan açıklamada, bir bomba ihbarı alındığı ve yolcuların tahliye edildiği ifade edildi.

Almanya'da bomba paniği!

gelişmesine göre, polisi Twitter üzerinden bir açıklamada bulundu. Polisin verdiği bilgilere göre bomba şüphesiyle 500 yolcu tahliye edildi. Almanya'nın Frankfurt kentindeki istasyonun bazı kısımlarının kapatıldığı da gelen bilgiler arasında.

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