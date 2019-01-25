Son dakika gelişmesine göre, Almanya polisi Twitter üzerinden bir açıklamada bulundu. Polisin verdiği bilgilere göre tren istasyonunda bomba şüphesiyle 500 yolcu tahliye edildi. Almanya'nın Frankfurt kentindeki istasyonun bazı kısımlarının kapatıldığı da gelen bilgiler arasında.