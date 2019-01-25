Son dakika gelişmesine göre, Almanya polisi Twitter üzerinden bir açıklamada bulundu. Polisin verdiği bilgilere göre tren istasyonunda bomba şüphesiyle 500 yolcu tahliye edildi. Almanya'nın Frankfurt kentindeki istasyonun bazı kısımlarının kapatıldığı da gelen bilgiler arasında.
Son dakika... Almanya'da bomba paniği!
Son dakika... Almanya polisi tarafından yapılan açıklamada, bir tren istasyonunda bomba ihbarı alındığı ve yolcuların tahliye edildiği ifade edildi.
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